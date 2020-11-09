"كورونا".. شركة "فايزر" الأمريكية تؤكد فاعلية لقاحها بـ90%

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت شركة "فايزر" للصناعات الدوائية، يوم الاثنين، إن لقاحها المضاد لفيروس كورونا فعال بنسبة أكثر من 90%، في ظل استمرار تفشي الوباء على المستوى العالمي، وتسجيل المزيد من حالات الإصابة.



وأضافت الشركة في بيان مقتضب، أن البيانات الأولية أظهرت أن لقاحها للوقاية من فيروس كورونا فعال بنسبة أكثر من 90%، وفق نتائج المرحلة الثالثة من التجارب.

في حين توقعت الشركة الأمريكية، أن يتصدر لقاحها سباق اللقاحات العالمية من فيروس كورونا المستجد.

من جانبها، ذكرت شبكة "سي إن بي سي" عربية، في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، أن شركتي فايزر، و"بيونتيك" الألمانية قالتا: إن "بيانات المرحلة الأخيرة من التجارب تُظهر أن لقاح كوفيد- 19 فعال بنسبة تزيد على 90% في الوقاية من العدوى".

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الشركتان أنهما تأملان الحصول على موافقة طارئة من السلطات الأمريكية على اللقاح لاستخدامه بحلول نوفمبر 2020.

وعملت الشركتان الأمريكية والألمانية على التوصل إلى لقاح مشترك لفيروس كورونا، أكدا في سبتمبر الماضي، أنه سيكون "شبه مثالي".

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن شركة "بيونتيك" قولها: إن اللقاح يمنحنا كثيراً من الثقة، إلى جانب فهم طريقة العمل، مع بيانات السلامة الآتية من هذه التجربة التي تعد قيد التنفيذ.. نعم، نحن نؤمن بأن لدينا منتجاً آمناً، ونعتقد أننا سنكون قادرين على إظهار الفاعلية".

وذكرت أنهما تخططان لتوفير 100 مليون جرعة من اللقاح بحلول نهاية العام، وما يصل إلى 1.3 مليار جرعة في عام 2021.