وبحسب موقع "أخبار 24" السعودي، غطت العاصفة جزءا كبيرا من المحافظة، وتسببت في غيوم واسعة النطاق بسماء المنطقة على مدار ساعات اليوم.
وتداول مستخدمون لمنصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتصاعد الغبار والأتربة بشكل هائل فوق المناطق السكنية، والتي بدت أشبه بموجات المد العاتية (تسونامي).
وعلى حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من نشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية وتساقط البرد مع توقع حدوث أمطار في المنطقة الشرقية، بعدما حذرت في وقت سابق من أمطار متوسطة وسحب رعدية.
كما حذرت الهيئة من نشاط الرياح الترابية وتدني مستوى الرؤية صباحا في منطقة الرياض وكذلك منطقة المدينة المنورة، فيما أشارت إلى استمرار نشاط الرياح والسحب الرعدية في القصيم.
كانت هذه تفاصيل خبر حفر الباطن السعودية تغرق داخل تسونامي ترابي... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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