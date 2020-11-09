مصالح الشعب فوق الاعتبارات الحزبية.. روسيا تعلق على الحوار الليبي في تونس

وجاء في بيان على موقع وزارة الخارجية أنه "في 9 نوفمبر/تشرين الثاني في تونس، برعاية الأمم المتحدة، بدأ منتدى الحوار السياسي الليبي بمشاركة 75 شخصية عامة وسياسية من ليبيا، مندوبين من جميع مناطق البلاد".
وأضاف "في وضع التداول عبر الهاتف بدعوة من المنظمين، شاهد ممثلو أكثر من 20 دولة منخرطة بشكل مباشر في الجهود الدولية للتسوية الليبية، بما في ذلك روسيا".
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واختتم البيان بالقول "متمنيا للمنتدى النجاح، نحث المشاركين فيه على وضع مصالح الشعب الليبي فوق الاعتبارات الحزبية والاقليمية الضيقة".
وانطلقت اليوم الاثنين، وقائع الجلسة الافتتاحية للحوار الليبي في العاصمة التونسية، تحت شعار ليبيا أولا.
وأعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامس، الشهر الماضي، أن أعضاء اللجنة الليبية العسكرية المشتركة(5+5) توصلوا إلى اتفاق وقف إطلاق النار خلال المحادثات في جنيف.
وصرحت الخارجية الروسية أكثر من مرة أن "الهدف من الجهود في ليبيا يجب أن يكون استعادة سيادة البلاد وإقامتها".
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