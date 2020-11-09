شكرا لقرائتكم خبر عن «إمارة مكة» تُغلق طريق الهدا «احترازيًا» بسبب هطول الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعنلت إمارة مكة المكرمة اليوم الاثنين عن إغلاق طريق الهدا مؤقتاً واحترازياً بسبب هطول الأمطار، وذلك حسبما ذكرت عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة من يوم غدٍ الثلاثاء وحتى الجمعة القادمة. كما أوضحت الهيئة أن الحالة المطرية تشمل مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان والمدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية والجوف والشرقية والقصيم.

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