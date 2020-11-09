شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الجوف تُلقي القبض على 4 مواطنين تورطوا بإتلاف «أجهزة الرصد الآلي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صرّح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد النومس، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على (أربعة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر )، تورطوا بإتلاف مجموعة من أجهزة الرصد الآلي في عدد من الطرق بالمنطقة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات كافة بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ووفقًا للبيانات الصادرة مؤخرًا من مديرية الأمن العام، فقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق 19 مواطنا و8 مقيمين يمنيين تورطهم في إتلاف اجهزة الرصد الآلي بأساليب شتى، حيث كشفت البيانات، عن رصد 8 حالات أسفرت عن ضبط كافة المتهمين، منها 5 بمنطقة مكة المكرمة، وحالة واحدة في كل من القصيم والجوف وتبوك، وذلك خلال الثلاثة أشهر الماضية من العام الحالي 2020.