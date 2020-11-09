شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الجوف تُلقي القبض على 4 مواطنين تورطوا بإتلاف «أجهزة الرصد الآلي» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
صرّح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد النومس، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على (أربعة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر )، تورطوا بإتلاف مجموعة من أجهزة الرصد الآلي في عدد من الطرق بالمنطقة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات كافة بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
ووفقًا للبيانات الصادرة مؤخرًا من مديرية الأمن العام، فقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق 19 مواطنا و8 مقيمين يمنيين تورطهم في إتلاف اجهزة الرصد الآلي بأساليب شتى، حيث كشفت البيانات، عن رصد 8 حالات أسفرت عن ضبط كافة المتهمين، منها 5 بمنطقة مكة المكرمة، وحالة واحدة في كل من القصيم والجوف وتبوك، وذلك خلال الثلاثة أشهر الماضية من العام الحالي 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الجوف تُلقي القبض على 4 مواطنين تورطوا بإتلاف «أجهزة الرصد الآلي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.