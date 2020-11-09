«الصحة العالمية»: اللقاح قد يغير الوضع الوبائي بشكل كامل بحلول مارس 2021

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاح قد يغير الوضع الوبائي بشكل كامل بحلول مارس 2021، وذلك في أعقاب إعلان شركتي «فايزر» و«بيونتيك»، أن اللقاح ضد كوفيد-19 الذي تعملان على تطويره «فعّال بنسبة 90%».



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