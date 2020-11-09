السعودية... الأمن السيبراني يحذر من روابط خبيثة

ووجه الأمن السيبراني نصيحة بعدم تحميل المرفقات في البريد الإلكتروني قبل فحصها، وتحديث متصفح الإنترنت بشكل دوري لسد الثغرات التي يستغلها المهاجمون، بحسب صحيفة "تواصل" السعودية.

ودعا إلى استخدام برامج الحماية وجدران الحماية الأصلية وتحديثها باستمرار وتحديث نظام التشغيل والتطبيقات بشكل دوري، محذرا في الوقت ذاته من النوافذ المنبثقة في المتصفحات.

وأوضح انه من الضروري الاطلاع على أساليب الخداع التي يسلكها المتصيدون لسرقة البيانات، وتثبيت شريط أدوات مكافحة التصيد في متصفح الانترنت.

شدد المركز على ضرورة ضبط إعدادات الخصوصية لجميع الحسابات.