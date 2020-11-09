متى تعلن نتيجة انتخابات مجلس النواب المصري؟

ووفقا للهيئة الوطنية، فإن آخر موعد للتقدم بالتظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات.
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وبحسب الجدول الزمني للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، يتم الفصل في التظلمات المقدمة خلال 24 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة، حسبما نقلت صحيفة "الوفد" المصرية.
وتشترط الهيئة أن يتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره، لتعلن النتيجة وتنشر في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في موعد أقصاه 15 نوفمبر 2020.
جرت الجولة الثانية للانتخابات في 13 محافظة، هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.
كما خضعت هذه الجولة من الانتخابات لإشراف قضائي كامل، وفى إطار من المتابعة من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية.
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