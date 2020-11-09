أبو الغيط يهنئ بايدن برئاسة الولايات المتحدة

القاهرة - سبوتنيك. وأكد أبو الغيط، في بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة اليوم الاثنين، تقديره للعلاقة المهمة التي تربط الجامعة بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى تطلعه للعمل مع الإدارة المقبلة في واشنطن على تعزيز المصالح المشتركة والعمل على دفع عملية السلام والاستقرار والرفاهية في الشرق الأوسط.

كان الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب وفريقه في الشرق الأوسط، وراء خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتي اعتبرها الفلسطينيون مجحفة بشكل كبير، ما جعلهم يرفضون أي دور أمريكي للوساطة في عملية السلام، وذلك بعدما جاءت الخطة بعد نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

كما نجحت جهود ترامب في عقد اتفاقيتي سلام بين إسرائيل وكلا من الإمارات والبحرين.

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن، السبت الماضي، فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

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من جانبه لم يعترف الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بالهزيمة في الانتخابات، وبدأ حملة طعون قضائية في عدد من الولايات.

كما اتهم ترامب، أمس الأحد، الحزب الديمقراطي بسرقة الانتخابات، مشككا في عمليات فرز الأصوات والتي أشار إلى تضمنها أصوات غير قانونية، في إشارة إلى الأصوات التي وصلت عبر البريد بعد يوم الانتخابات، والتي تم احتسابها ضمن الأصوات ورجحت كفة الديمقراطي جو بايدن في عدة ولايات.

وسارعت دول العالم المختلفة وبينها بريطانيا وإسرائيل والسعودية والإمارات إلى تهنئة المرشح الديمقراطي الذي تفوق على الرئيس الحالي دونالد ترامب.