هدية يمنية إلى محمد بن سلمان

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فقد أعد الدكتوراه الباحث الدكتور، ثابت الأحمدي، وهي في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، تخصص علوم دبلوماسية، في الأكاديمية الأمريكية الدولية للتعليم العالي والتدريب، وتحمل عنوان "الدبلوماسية الجديدة ودورها في صناعة السلام في الشرق الأوسط.. رؤية استشرافية".

© AP Photo / Francois Mori

ولفتت الصحيفة إلى أن الدكتور ثابت الأحمدي يعمل مستشارا لدى وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، وله العديد من المؤلفات والدراسات الفكرية والتاريخية التي صدرت من سنوات.

وأشار الباحث اليمني إلى أن "ولي العهد السعوي يعتبر رجل الشرق الأوسط خلال المرحلة القادمة، وعليه يعول الكثيرون لقيادة مشروع السلام والتنمية في الشرق الأوسط"، واصفا الأمير محمد بن سلمان بـ"المجدد".

كما عبر عن إعجابه بالمشروع التجديدي والرائد الذي يحمله الأمير محمد بن سلمان، و"الذي سيكون له انعكاساته الكبيرة لا على المملكة العربية السعودية أو الخليج فحسب؛ بل ومنطقة الشرق الأوسط كاملة؛ لاسيما وهو اليوم يمثل حائط الصد الأول ضد المشروع الفارسي الإيراني في المنطقة"، بحسب قوله.