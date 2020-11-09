البحرين توافق على مذكرة تفاهم مع إسرائيل بشأن الخدمات الجوية

أفادت وكالة الأنباء البحرينية، بأن مجلس الوزراء وافق على مذكرة تفاهم بين الحكومة البحرينية والحكومة الإسرائيلية، بشأن الخدمات الجوية.
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ووقعت البحرين وإسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول بيانا مشتركا لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات، بينهما خلال زيارة وفد إسرائيلي أمريكي إلى الدولة الخليجية.
ووقعت كل من الإمارات والبحرين، في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، على اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقعت البحرين وإسرائيل، قبل أيام اتفاقا في مجال الطيران، يقضي بتسيير رحلات بين تل أبيب والمملكة الخليجية، بحسب إعلام عبري.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الاتفاق ينص على تسيير 14 رحلة طيران أسبوعية بين مطار البحرين بالمنامة وابن غوريون في تل أبيب، بالإضافة إلى رحلات غير محدودة بين البحرين ومدينة إيلات الإسرائيلية.
كما ينص الاتفاق على تسيير كل دولة 5 رحلات شحن جوي أسبوعيا إلى الدولة الأخرى، وفق المصدر ذاته.
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