عن الفيل والحمار... ضاحي خلفان يعلق على نتيجة الانتخابات الأمريكية

واستعان ضاحي خلفان في تعليقه عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" برمز "الفيل" الذي يمثله الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الحزب الجمهوري، ورمز "الحمار" ويمثله من الحزب الديمقراطي، جو بايدن الذي فاز بالانتخابات؛ وفقا له.

وغرد ضاحي خلفان: "الفرق بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي كالفرق بين الصورتين في الشعارين. فالأول شعاره الفيل... والثاني شعاره الحمار... بمعنى أن الفيل شرس إذا غضب مخيف قوي... في حين أن الحمار يتمتع بالذكاء وقوة التحمل".

​وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أعلنت، السبت، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد، بعدما حصل بايدن على أصوات من المجمع الانتخابي مكنته من الفوز، ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المرشح الديمقراطي جو بايدن إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد". وأضاف أن "العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد ليس سهلا"، مؤكدا أنه "سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين".

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وكان ترامب قد أكد في وقت سابق، أمس الأحد، ضرورة التدقيق في الأصوات الانتخابية الرئاسية، متحدثا عن وقوع تزوير واسع لكنه لم يعرض أدلة على ذلك.

وفاز بايدن في الانتخابات التي أجريت يوم الثلاثاء الماضي، وأعلنت نتائجها مساء السبت، بـ 290 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي الذي يضم 538 صوتا، بينما حصل الرئيس والمرشح الجمهوري على 214 صوتا، ليغادر بذلك البيت الأبيض بعد ولاية واحدة فقط.