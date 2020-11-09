البحرين تتخذ إجراء شديدا في ظل تفشي كورونا

وبحسب وكالة أنباء البحرين "بنا"، وافق مجلس الوزراء على اقتراح مقدم من مجلس النواب، لتشديد الرقابة على شركات الاتصالات التي تزود المواطنين بخدمات الإنترنت.
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واضطر الطلاب البحرينيون في جميع المراحل الدراسية للاعتماد على شبكة الإنترنت لاستمرار تعليمهم ومتابعتهم المستجدات في هذا الشأن.
ونقلت مصادر إعلامية بحرينية عن أولياء أمور طلاب، بأنهم فوجئوا بانتهاء رصيد باقاتهم في بداية الشهر، ما أجبر الكثيرين على تجديد الباقة ودفع مبالغ إضافية، حتى يتمكن أبناؤهم من متابعة الدراسة.
وتأتي البحرين، التي سجلت حتى الآن 82363 حالة "كوفيد 19"، في المركز 11 عربيا، والمركز 60 عالميا، بعدد حالات الإصابة بالوباء.
وبلغ إجمالي الحالات القائمة 2359، وإجمالي المتعافين 79680، والوفيات جراء مضاعفات المرض 324.
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