شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أمطار غزيرة وتساقط كثيف لحبات البَرَد على حائل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يظهر تساقط حبات البرد بكميات كبيرة على منطقة حائل . ويظهر المقطع اكتساء أحد الطرق الرئيسية بمنطقة حائل بالبرد، في مشهد بديع أثار إعجاب المغردين. Advertisements وهطلت أمس وصباح اليوم, أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة ‏حائل, شملت مدينة حائل، وعدد من المحافظات والمراكز والهجر التابعة ‏لها، سالت على إثرها الأودية والشعاب وما زالت الفرصة مهيئة لهطول الأمطار – بمشيئة الله -.، جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.‏

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