شكرا لقرائتكم خبر عن “التحالف”: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة “مفخخة” أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أعلن المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن العقيد الركن تركي المالكي ، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة. وتواصل المليشيا الحوثية محاولاتها الممنهجة والمتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة .

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