إطلاق أول مركز لزراعة أعضاء الأطفال في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال اليوم، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للمستشفى عن إطلاق مركز متكامل لزراعة أعضاء الأطفال الأول من نوعه في دولة الإمارات، وذلك بهدف توفير الرعاية التخصصية لحماية حياة الأطفال المرضى الذين يعانون من فشل الأعضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وسيلعب المركز دوراً هاماً ومحورياً في تقديم خدمات زراعة الأعضاء للأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل شامل ويشتمل على إدارة متكاملة للرعاية السريرية، والابتكار، والأبحاث.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبدالله الخياط، المدير التنفيذي لمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال: " نفخر بإنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات قطاع الرعاية الصحية في مجال زراعة الأعضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذه المرة مركز متكامل ينطلق من مستشفى الجليلة للأطفال، ويقدم نهجاً متعدد التخصصات يعنى بكافة جوانب زراعة أعضاء الأطفال من الرعاية الصحية والابتكار والأبحاث في آن واحد، ونشكر شركاءنا الاستراتيجين في القطاع الحكومي والخاص على جهودهم في تحقيق هذا الإنجاز الإنساني، الذي سيساهم في إنقاذ العديد من حياة الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف الخياط: وبدوره سيسهم هذا المركز في تعزيز مكانة دبي، كوجهة إقليمية للتميز في طب وزراعة أعضاء الأطفال على مستوى المنطقة، كما سيسهم في دعم تحقيق استراتيجية دبي الصحية 2021.

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هذا وسيستهدف المركز المصابين بالأمراض الحادة والمزمنة التي تؤثر على وظيفة وعمل الأعضاء الحيوية في الجسم، بهدف الإدارة الكاملة والوقاية من الإصابات المزمنة، بالإضافة إلى علاج فشل الأعضاء في المرحلة النهائية من خلال زراعة الأعضاء، وتوفير الرعاية الأكثر تخصصاً بعد عملية الزراعة، إلى جانب الحفاظ على هذه الأعضاء لحماية حياة المرضى.

وقال الدكتور محمد العوضي، المدير التنفيذي للعمليات في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال: " سيقدم المركز، بالتعاون مع كل من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وميدكلينيك الشرق الأوسط، رعاية مبتكرة للمرضى الذين يعانون من فشل الأعضاء، بدءاً من الاختبارات التشخيصية، وتجديد الأعضاء، وهندسة الأدوية، والأبحاث، للمساعدة في تعزيز محفظة زراعة الأعضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يتفهم فريقنا من الخبراء المختصين في هذا المجال بقيادة الدكتور والدو كونسيبسيون، الذي انضم إلينا من مستشفى جامعة ستانفورد، الاحتياجات التخصصية للمرضى الصغار، حيث تساهم خبرتهم المشتركة في تقديم الرعاية الصحية عالية الجودة اللازمة للأطفال الذين يعانون من فشل في أعضائهم، ومنحهم فرصة جديدة للحياة".

هذا وقام مستشفى الجليلة بإجراء 4 عمليات زراعة كلى للأطفال حتى اللحظة، بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وسيقوم المركز الجديد والمتكامل في مستشفى الجليلة للأطفال، بتقديم رعاية سريرية مبتكرة وشاملة للأطفال المرضى قبل وبعد الزراعة وعمل دراسات بحثية متخصصة للاستفادة منها في هذا المجال.

ويُعنى مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، المستشفى الأول والوحيد للأطفال في دولة الإمارات، بالأطفال واليافعين حتى سن الثماني عشرة سنة. ويعد المستشفى الذي تم افتتاحه في شهر نوفمبر 2016 مستشفىً فائق التطور يضم طاقماً متكاملاً من خبراء الرعاية الصحية ذوي المؤهلات والكفاءات الرفيعة، ويستخدم المستشفى التكنولوجيا الذكية لرفع مستوى الرعاية الصحية والعناية بالمرضى الصغار وعائلاتهم.

ويهدف المستشفى الذي يحتوي على 200 سرير، إلى تعزيز الابتكارات الإكلينيكية وبرامج التعليم والتطوير المتميزة، والاهتمام بالمرافق البحثية ذات أحدث التجهيزات.