وقال الأسد في لقاء عبر تقنية الفيديو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "الجزء الأكبر من اللاجئين يرغب بالعودة إلى سوريا بعد أن هيأت الدولة الظروف المناسبة لذلك ولدينا أمل أن يخرج مؤتمر عودة اللاجئين بنتائج مهمة".
وتابع الأسد: "المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين مجرد بداية لحل هذه المسألة الإنسانية"، مضيفًا أن "قضية اللاجئين قضية إنسانية بالنسبة لنا ولكم وللكثير من الدول ولكنها بالنسبة لنا قضية وطنية".
في الختام، شكر الرئيس الأسد الرئيس بوتين على الاهتمام والدعم الروسيين للحكومة السورية وجهودها المبذولة إن كان في مكافحة الارهاب أو إعادة الإعمار أو إعادة اللاجئين.
© Sputnik . Michael Klimentyev
وكانت وزارة الإعلام السورية قد وجهت دعوة لوسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة في سوريا لحضور المؤتمر الذي سيعقد في قصر المؤتمرات في دمشق في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وعلى مدى يومين.
ومنذ عام 2017، في نور سلطان (أستانا سابقاً)، تجري محادثات حول الشأن السوري في إطار ما يسمى بصيغة أستانا، وفي كانون الثاني/ يناير 2018، استضافت مدينة سوتشي الروسية مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي كان أول محاولة منذ بداية الصراع لجمع مجموعة واسعة من المشاركين في منصة تفاوض واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر يشكر روسيا على الاهتمام والدعم... الأسد: أغلبية اللاجئين السوريين ترغب في العودة إلى الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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