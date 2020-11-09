خام برنت يتجاوز 40 دولارا بعد فوز بايدن

وبحسب "سي إن بي سي" أدى فوز بايدن إلى تعزيز الإقبال على المخاطرة، مما عوض المخاوف بشأن تأثير تفاقم جائحة فيروس كورونا على الطلب.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير/ كانون الثاني 1.06 دولار أو ما يوازي 2.7% إلى 40.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:53 بتوقيت غرينتش.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر/ كانون الأول 38.21 دولار للبرميل بارتفاع 1.07% أو 2.9%.

ويتعافى النفط من انخفاض 4% يوم الجمعة الماضي، ليرتفع مع بقية الأسواق المالية بعد أن بدا أن بايدن هو الفائز في سباق الانتخابات الأمريكية يوم الأحد.

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في غضون ذلك، ضعَف الدولار مما عزز السلع الأولية المُسعرة بالعملة الأمريكية إذ أنها أصبحت أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وينتاب القلق أعضاء رئيسيين في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إزاء تخفيف بايدن لتدابير تجاه إيران أو فنزويلا في السنوات القادمة، مما قد يعني زيادة الإنتاج، الأمر الذي سيجعل من الأصعب موازنة العرض مع الطلب.

هذا وتخفض "أوبك" وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة "أوبك +"، الإنتاج بنحو 7.7 مليون برميل يوميا لموازنة أسواق النفط العالمية.

وكانت الصين، وهي أكبر مستورد للخام في العالم، قد سجلت انخفاضا 12% في واردات أكتوبر/ تشرين الأول مقارنة مع سبتمبر/ أيلول.