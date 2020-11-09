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شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار رسوم الأراضي البيضاء في دورتها الرابعة لمدينة مكة.. والسداد خلال عام والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أعلنت وزارة الإسكان، اليوم الإثنين ، إصدار رسوم الأراضي البيضاء في دورتها الرابعة لمدينة مكة المكرمة لعام 1443/1442 هـ.
وأوضحت الوزراة ، أن عدم سداد قيمة الرسم خلال سنة من تاريخ إصدار القرار يترتب عليه مخالفة قد تصل إلى 100 % من قيمة الرسوم.
ودعت المكلفين للمبادرة إلى سداد الرسوم أو تطوير أراضيهم خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.
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