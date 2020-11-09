شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة الإمام»: إجراء اختبارات الفصل الأول “عن بُعد” لطلبة ‏وطالبات الانتساب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، عن إجراء ‏الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلبة وطالبات ‏الانتساب المطور عن بعد .‏

وأوضحت الجامعة في بيان لها ، أن ذلك يأتي نتيجة للظروف الاستثنائية ‏التي يعيشها العالم خلال فترة جائحة كورونا وحرصًا منها على ‏سلامة الطلاب والطالبات .‏

وأكدت عمادة التعليم الإلكتروني أنها حرصت على تعزيز تقييم ‏طلابها وطالباتها بما يضمن تجويد العملية التقويمية ‏وموضوعيتها وعدالتها، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل ‏آلية الاختبارات قريباً .‏