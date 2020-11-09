«جامعة الإمام»: إجراء اختبارات الفصل الأول “عن بُعد” لطلبة ‏وطالبات الانتساب

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، عن إجراء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلبة وطالبات الانتساب المطور عن بعد .
وأوضحت الجامعة في بيان لها ، أن ذلك يأتي نتيجة للظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم خلال فترة جائحة كورونا وحرصًا منها على سلامة الطلاب والطالبات .
وأكدت عمادة التعليم الإلكتروني أنها حرصت على تعزيز تقييم طلابها وطالباتها بما يضمن تجويد العملية التقويمية وموضوعيتها وعدالتها، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل آلية الاختبارات قريباً .
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