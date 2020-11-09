شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. جريان السيول في شوارع محافظة «العلا» فجر اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو يوثق جريان السيول في محافظة العلا بالمدينة المنورة ، إثر الأمطار التي هطلت على المنطقة فجر اليوم الاثنين .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة على مناطق (الحدود الشمالية، حائل، القصيم ،الجوف ، المدينة المنورة ،مكة المكرمة ،جازان، عسير ،الباحة ،الشرقية).