شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. جريان السيول في شوارع محافظة «العلا» فجر اليوم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو يوثق جريان السيول في محافظة العلا بالمدينة المنورة ، إثر الأمطار التي هطلت على المنطقة فجر اليوم الاثنين .
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة على مناطق (الحدود الشمالية، حائل، القصيم ،الجوف ، المدينة المنورة ،مكة المكرمة ،جازان، عسير ،الباحة ،الشرقية).
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