شكرا لقرائتكم خبر عن ما حُكم مرور الطفل غير المميز بين يدي المصلي؟.. الشيخ «المطلق» يوضح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، حكم مرور الطفل غير المميز بين يدي المصلي.

وقال خلال برنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”، إن مرور الطفل غير المميز لا يقطع الصلاة، كما أكد أن مرور أي شخص بين يدي المصلي لا يؤثر على صلاته.

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وأشار إلى أن المذهب الحنبلي يرى أن الكلب الأسود البهيم هو فقط ما يمكن أن يقطع صلاة المرء، مشدداً أنه لا يجوز للمرء المرور بين المصلي وسترته، لكنه لا يبطل الصلاة.