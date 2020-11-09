مصر... خريطة سقوط الأمطار في الأيام الثلاثة المقبلة

ونشرت الهيئة، بحسب ما ذكره موقع "مصرواي" خريطة سقوط الأمطار في مصر خلال الـ72 ساعة المقبلة.

© Sputnik . KHALED DESOUKI

وأوضحت الهيئة أن اليوم الاثنين، متوقع سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، وستكون أمطارا متوسطة بالأخص في السلوم ومطروح والضبعة.

Advertisements

أما غدا الثلاثاء، فتوقعت هيئة الأرصاد أن تسقط أمطار متوسطة أيضا في السواحل الشمالية الغربية كذلك.

وفي يوم الأربعاء، أشارت الأرصاد إلى أنها قد تشتد وتمتد وتيرة الأمطار نسيبا وتصل إلى بعض السواحل الشمالية الأخرى.

ولم تتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية سقوط أمطار على محافظات أخرى أو في نطاق القاهرة الكبرى، خلال الأيام الثلاثة المقبلة.