السعودية... 10 مناطق تتعرض لأمطار رعدية

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (حكومية)، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة على مناطق الحدود الشمالية، وحائل، والقصيم والجوف.

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كما توقعت الهيئة في بيان لها على موقعها الإلكتروني "هطول أمطار رعدية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على مرتفعات جازان، وعسير والباحة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية".

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وأشار البيان إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16 - 42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين؛ قد تصل إلى مترين ونصف المتر جنوباً، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوبا.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14-36 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين نصف المتر إلى متر ونصف المتر، أما البحر فسيكون خفيفا إلى متوسط الموج.

وتسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة في البلاد، اليوم الاثنين، حيث تصل إلى 36 درجة مئوية، فيما تسجل تبوك أدنى درجة حرارة في البلاد، وهي 11 درجة.