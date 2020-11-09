مدينة الملك فهد الطبية تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية عن توفر وظائف طبية “مبتعثين وظائف طبية” ،وذلك وفقا لعدة شروط.

وأوضحت مدينة الملك فهد أن المسمى الوظيفي طبيب مقيم “مبتعثين وظائف طبية”.

وأضافت أن شروط التقديم ان يكون المتقدم حديث التخرج في الطب والجراحة ، ومسجل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ،وتوفر خطاب قبول من جامعة معترف بها ، وأن لايقل المعدل التراكمي عن 3.5 من 5 .

وأشارت إلى أن التقديم متاح ا من خلال الرابط

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