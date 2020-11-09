شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح مشكلات شحن هواتف أندرويد بـ 7 طرق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

يعاني الكثير من مستخدمي هواتف أندرويد من مشكلة توقف الشحن، مما يجعل الهاتف يتوقف عن العمل .

ونشرت صحيفة بيزنس إنسايدر ، 7 طرق لإصلاح مشكلات الشحن على هواتف أندرويد كالتالي :

جرب منفذ طاقة مختلف

قبل أن تفترض أن هناك مشكلة ما في الهاتف، تأكد من أن المنفذ الكهربائي المستخدم للشحن يعمل بالفعل، وذلك من خلال استخدام جهاز كهربائي آخر تعرف مسبقاً أنه لا يعاني من أية مشكلة.

تحقق من كبل الشحن

تتعرض كابلات الشحن للثني والطوي والالتواء بشكل دائم من كثرة الاستخدام، وهذا قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تلفها في مكان محدد. تفحص كبل الهاتف واستخدام كبلاً مختلفاً إذا كان تالفا.

تحقق من المحول

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إذا لم يكن هناك مشكلة في الكبل، فقد يكون المحول هو سبب توقف الشاحن عن العمل، حيث يمكن أن يتعرض المحول للتلف أو الكسر، وإذا كنت تملك وصلة يو إس بي فقم بتوصيل هاتفك على جهاز الكمبيوتر، وفي حال بدأ بالشحن فعلى الأرجح هناك مشكلة في محول الشاحن.

افحص منفذ الهاتف

يتعرض الهاتف للغبار والأوساخ من الاستخدام اليومي، ويمكن أن تدخل في منفذ الشحن ويتوقف عن العمل، لذلك ينحص بفحص المنفذ، وفي حال وجود شيء يمكن تنظيفه بحرص شديد، أما إذا كان هناك كسر في المنفذ فيجب الاستعانة بمركز صيانة مختص لإصلاحه.

إعادة تشغيل الهاتف

قد لا تكون المشكلة خطيرة، ويمكن إصلاحها بمجرد إعادة تشغيل الهاتف، فهناك بعض التطبيقات أو الألعاب المشغلة في الخلفية والتي تستهلك البطارية بشكل أسرع من عملية الشحن، لذلك ينصح بإعادة تشغيل الهاتف لإصلاح مثل هذه المشاكل.

التراجع عن ترقية نظام التشغيل

إذا كنت قد قمت بترقية نظام التشغيل ولاحظت توقف هاتفك عن الشحن أو نفاذ البطارية بسرعة، وخاصة إذا كان طراز الهاتف قديم، فالأفضل التراجع عن الترقية والعودة إلى نظام التشغيل السابق.

استبدال بطارية الهاتف

إذا جربت كل ما سبق ولم تتمكن من حل المشكلة، فقد تكون بطارية الهاتف قد استنفذت عمرها الافتراضي، وهناك حاجة إلى شراء بطارية جديدة.