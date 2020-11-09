شكرا لقرائتكم خبر عن «المواصفات» تكشف عن أعداد المنتجات الاستهلاكية المسجلة بـ«سابر» خلال الشهر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن أعداد المنتجات الاستهلاكية المسجلة في منصة سابر الإلكترونية خلال شهر أكتوبر المنصرم.

Advertisements

ووفقاً لـ”الاقتصادية”، أوضحت الهيئة أن عدد المنتجات المستهلكة بلغت أكثر من 68 ألف منتج فيما بلغ عدد شهادات المطابقة المسجلة 24 ألف شهادة، إضافة إلى 39 ألف شهادة مطابقة الإرسالية.

وأشارت “المواصفات” إلى أنه منذ إطلاق المنصة تم تسجيل أكثر من 1.3 مليون منتج محلي ومستورد، وأكثر من 400 ألف شهادة مطابقة الإرسالية من خلال 32 ألف تاجر.

وبينت الهيئة أن منصة سابر الإلكترونية تسهل على المستفيدين من الموردين وأصحاب المصانع المحلية الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدة لديها حول العالم، للحصول على شهادات المطابقة والإرسالية المطلوبة، وتسجيلها في منصة سابر من دولة المنشأ، لتسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودية، ما يؤدي إلى تقليص الوقت المستغرق في عملية المطابقة إلكترونيا بكل سهولة ويسر.