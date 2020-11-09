شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» تعتذر لمواطن بعد فصل التيار: المقاول استبق موعد تركيب العداد الذكي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : ردت الشركة السعودية للكهرباء على فيديو متداول لمواطن لديه حالة مرضية ، وقد تم فصل التيار عن منزله . وقالت الشركة إن المقاول استبق الموعد المجدول لتركيب العداد الذكي لمشترك لديه حالة مرضية. ووعدت “الكهرباء” باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك. Advertisements وقالت الشركة معتذرة للمشترك: “إن ذوي الحاجات الماسة التي تعتمد حياتهم على استخدام أجهزة موصلة بالكهرباء لهم أولوية لدى الشركة”. وحثت ذويهم على تسجيلهم عبر خدمة ‎”اطمئن” لخدمتهم بشكل أفضل في حال الانقطاعات الطارئة أو المجدولة، عبرالرابط.‎ أخبار متعلقة : “شاهد.. مواطن يشكو «شركة الكهرباء»: كادت أن تتسبب بوفاة والدي المريض”

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