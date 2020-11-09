شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الأردنية: إجراءات الحكومة تهدف لخفض أعداد الإصابات بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الصحة الأردني، الدكتور نذير عبيدات إن هدف الحكومة الأساسي من الاجراءات المتبعة هو "خفض أعداد الإصابات بكورونا بالقدر الممكن والسيطرة على الوباء الذي يأتي بتعاون والتزام المواطنين"، وفق ما نشرت وكالة "بترا".

وبين الدكتور عبيدات خلال مؤتمر صحفي في دار رئاسة الوزراء أمس الأحد، ان الحكومة تتابع الحالة الوبائية عبر عدد من المؤشرات كزيادة الحالات الاسبوعية ونسبة الحالات الايجابية من عدد الفحوصات والتي بلغت اليوم 19بالمئة، بالإضافة لعدد الوفيات ونسبة الإصابات التي تتطلب دخول مستشفيات. واشار الى البدء بتحويل مرضى كورونا عن طريق المستشفيات الحكومية الى المستشفى المستأجر الخاص والذي سيكون نهاية الأسبوع، مبينا ان القطاع الخاص سيرفد القطاع الطبي بقرابة 1050 سريرا و180 سريرا عناية حثيثة.

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وحول المستشفيات الميدانية الجديدة قال وزير الصحة، ان المستشفيات الميدانية في إربد وعمان ومعان ستكون قادرة على استقبال المرضى خلال 35 يوما تقريبا. وفي رد عن سؤال حول جهاز التنفس الصناعي الخارجي "إكمو"، اكد وزير الصحة ان الجهاز لا يعالج مرض كورونا بل يعالج مضاعفاته المتعلقة بنقص الأكسجين بنقل الدم الى خارج الرئة ليرفع نسبة الاكسجين بالدم، وهو شبيه بعمل جهاز غسل الكلى، مشيرا الى أن لدى وزارة الصحة جهازين وهناك اجهزة في الخدمات الطبية وعدد من الاجهزة في المستشفيات الجامعية، والكوادر الطبية في الأردن قادرة على التعامل مع هذه الاجهزة. وأشار الى أنه تم اللجوء لشركة خاصة مختصة ببناء المستشفيات الميدانية وتم التعاقد مع هذه الشركة برقابة من ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد. واكد عبيدات ان سبب تأخر العينات يرجع لعطل فني تسبب بتأخر تسليم نتائج الفحوصات قبل يومين وتم العمل على اصلاحه ولن يكون هناك تأخر الفترة المقبلة.

وقال وزير الصحة، إن السيطرة على وباء كورونا تقاس بقدرة المستشفيات على استيعاب الحالات التي تحتاج إلى العلاج وكفاية أسرّة العناية الحثيثة وأجهزة التنفّس الاصطناعي، داعيا المواطنين الى الالتزام بالشروط الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ولبس الكمامة واتباع أقصى درجات الحيطة والحذر واستعمال وسائل الوقاية المختلفة خاصة اثناء سير العملية الانتخابية