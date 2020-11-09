شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 7 آلاف و 820 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 165 حالة وفاة.

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