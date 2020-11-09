شكرا لقرائتكم خبر عن في جولات ميدانية.. رجال الأمن يحررون مخالفات عدم ارتداء الكمامة بجدة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نفذت الدوريات الأمنية في محافظة جدة جولات ميدانية لرصد مخالفي نظام الإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
ونشر سناب وزارة الداخلية مقطع فيديو يوضح من خلاله تحرير رجال الأمن المخالفات ضد مخالفي الإجراءات الاحترازية مثل عدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة أو ما يغطي الفم والأنف.
وناشد رجال الأمن المواطنين والمقيمين ضرورة ارتداء الكمامة لحماية أنفسهم وذويهم من الإصابة بفيروس كورونا.
كما تم تحرير مخالفة ضد أحد الأشخاص لارتكابه مخالفة رفع صوت السيارة بالطريق العام.
كانت هذه تفاصيل خبر في جولات ميدانية.. رجال الأمن يحررون مخالفات عدم ارتداء الكمامة بجدة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.