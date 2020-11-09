عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جوجل تحذر.. هذا النوع من هواتف أندرويد في خطر

الإثنين 9 نوفمبر 2020

الخليج 365

تحذير صادم لأصحاب هواتف "أندرويد" القديمة، لأن أجهزتهم تلك قد لا تكون آمنة خلال الفترة القليلة المقبلة.



وقال موقع engadget.com إن أصحاب هواتف أندرويد التي توقفت تحديثاتها قبل إصدار نوجا "7.1.1 Nougat" سيفقدون القدرة على الوصول إلى معظم مواقع الإنترنت بداية من 11 يناير المقبل.

كما أن هذا النوع من الهواتف سيفقد القدرة على الاتصال والتصفح الآمن لعدد كبيرة من مواقع الإنترنت.

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أندرويد نوجا‏ هو الإصدار رقم 7.0 من نظام التشغيل أندرويد، صدر لأول مرة على شكل ألفا في 9 مارس 2016.

وقالت شركة جوجل الأمريكية إنها لن تتمكن من توفير الدعم الأمني ولا مواقع الويب الآمنة لتلك الهواتف تدريجيا خلال عام 2021، وستزيل الدعم نهائيا في سبتمبر 2021.

ويعود السبب في ذلك إلى انتهاء العمل بشهادة الجذر (Root Certificate) التي تعد أعلى مستوى من شهادة الأمان المتاحة لمواقع الإنترنت وتمنع انتهاك خصوصية البيانات.

وطرح عدد من الخبراء بديلا وصفوه بالجيد، في حالة عدم رغبة الشخص في ترقية هاتف "أندرويد" الخاص به.

وأشار الخبراء إلى أن هذا البديل يتمثل في تثبيت متصفح "موزيلا فاير فوكس"، الذي يدعم تقنيات التصفح الآمن ومواقع الويب الآمنة على تلك الأجهزة.