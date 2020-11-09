عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكشف عن مواصفات هاتفي شاومي الجديدين Redmi Note 9 و Note 9 Pro

الإثنين 9 نوفمبر 2020

الخليج 365

كشف موقع TENAA عن المواصفات الرئيسية لهاتفي شركة ”شاومي“ الصينية الجديدين، ”Redmi Note 9, Note 9 Pro“.



وبحسب الموقع، يأتي هاتف Redmi Note 9 5G، مزودا بوحدة معالجة مركزية تصل إلى 2.4 غيغا هرتز، مطابقة لمجموعة شرائح Dimensity 800U.

ويتميز هذا الهاتف بشاشة 6.53 بوصة عالية الدقة + IPS بدقة 1080 × 2400 بكسل.

ويمتاز الهاتف، بثلاث ذاكرات وثلاثة خيارات تخزين أخرى 4/6/8 غيغابايت و64/128/256 غيغابايت.

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وبالنسبة للكاميرا فسيحتوى الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية يرأسها مستشعر أساسي بدقة 48 ميغابكسل والكاميرا الأمامية الموجودة داخل فتحة مثقبة في الزاوية اليسرى العلوية ستحتوي على مستشعر بدقة 13 ميغابكسل.

كما يحتوى الهاتف على شاشة LCD مقاس 6.53 بوصة بدقة 1080 بكسل، وبطارية عملاقة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مدعما شبكة الجيل الخامس.

Note 9 Pro

يأتي هاتف Note 9 Pro، تحت رقم الطراز M2007J17C ويبدو مثل Mi 10T Lite 5G من الخلف، ومن المتوقع أن يأتي بشاشة 6.67 بوصة عالية الدقة + بدقة 1080 × 2400 بكسل.

كما يأتي الهاتف مدعوما بمعالج Snapdragon 750G ثماني النواة، بينما يمكن أن تصل ذاكرة الوصول العشوائي إلى 12 غيغابايت ويمكن اقترانها بسعة تخزين 256 غيغابايت.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميغابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميغابكسل، وبالنسبة للألوان من المفترض أن يتوفر الهاتف بالألوان: الأسود والأحمر والأزرق والوردي والأبيض والأخضر والأرجواني والفضي.