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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مزرعة لإنتاج النبيذ مع فيلا تاريخية للبيع في إيطاليا
الإثنين 9 نوفمبر 2020
الخليج 365
تم عرض مزرعة لإنتاج نبيذ من نوع Prosekko مع فيلا من القرن الثامن عشر في إيطاليا، مقابل 13.6 مليون دولار (11.4 مليون يورو).
وقال موقع "لونلي بلانيت"، إن مساحة العزبة تبلغ 108 هكتارات، وتقع في منطقة فريولي فينيتسيا جوليا.
وتضم العزبة عددا كبيرا من العقارات، بما في ذلك 10 مبان سكنية فيها أكثر من 30 غرفة نوم و 29 حماما. يعود تاريخ بعض المباني إلى القرن الخامس عشر.
والفيلا الرئيسية، عبارة عن مبنى تاريخي تم إصلاحه وترميمه، وفيه غرف مزينة بلوحات جدارية ولوحات من الطراز الباروكي المتأخر.
كما توجد في العزبة، كنيسة قديمة، ودار ضيافة، وفندق به حمام سباحة، وثلاثة اسطبلات ضخمة، ومستودعات، وطاحونة مياه قديمة، وحظيرة من طابقين، وعدد من المباني الأخرى.
ويحتوي الجزء الزراعي من العزبة، على 19.4 هكتار من الكروم، ويستخدم 29.9 هكتار أخرى من هذه الأراضي لتجذير وتطعيم الكروم، وهناك 45.8 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة. تنتج المزرعة حوالي 400 طن من العنب سنويا.
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