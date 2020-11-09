شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الموريتانية تحتجز نجل الرئيس السابق بتهم "تعاملات مالية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت الشرطة الموريتانية بدر ولد عبد العزيز نجل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك بناء على شكوى قدمها منه المستشار الرئاسي أحمد ولد اباه الملقب "احميده". وقالت مصادر على علاقة بالملف لـ "الأخبار الموريتانية" إن أساس الشكوى معاملة مالية يدعيها نجل الرئيس السابق على المستشار احيمده. Advertisements ويشغل ولد اباه منصب المستشار الأمني للرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، وهو المنصب ذاته الذي شغله مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز غالبية حكمه. وسبق لشرطة الجرائم الاقتصادية أن استجوبت نجل الرئيس السابق بعيد عودته من أسبانيا، وذلك في ملف التحقيق المفتوح حول "فساد العشرية"، وتركز استجوابه حول ملف "هيئة الرحمة" التي يتولى رئاستها.

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