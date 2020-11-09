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مطار الملك عبدالعزيز يواصل إنهاء إجراءات المعتمرين القادمين من خارج السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت إدارة جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة السعودية تقديم خدماتها، المعنية بإنهاء إجراءات دخول المعتمرين القادمين إلى المملكة من الخارج، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

 

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أنهت إدارة الجوازات جميع إجراءات دخول ضيوف الرحمن القادمين من دولة إندونيسيا، ضمن المرحلة الثالثة لعودة العمرة تدريجياً التي بدأت الأحد الماضي.

 

وأوضح مساعد مدير عام الجوازات لشؤون الحج والعمرة اللواء خالد بن فهاد الجعيد استمرار الجوازات في إنهاء جميع إجراءات دخول المعتمرين القادمين من الخارج، مؤكداً تطبيق أقصى معايير الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتسخير الإمكانيات لخدمتهم على أكمل وجه، وبكل يسر وسهولة.

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