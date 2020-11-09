شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الهجوم المسلح على القوات العراقية بمنطقة الرضوانية غربى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمني عراقي، أن 11 قتيلا سقطوا نتيجة هجوم بالقنابل اليدوية والأسلحة الخفيفة بمنقطة الرضوانية غربي العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث الرضوانية عبارة عن هجوم بالقنابل اليدوية والأسلحة الخفيفة على برج أمني للجيش العراقي وقوات الصحوة في منطقة الرضوانية"، مشيرا إلى أن "الحصيلة النهائية تضمنت ٥ قتلى من الصحوة و٦ من المدنيين".

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وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "التعرض من قبل تنظيم داعش، وخلال التعرض خرجت الأهالي لمساندة القوات الأمنية بدون معرفة أماكنهم ومعرفة مصدر إطلاق النار"، مؤكدا أن "القوات الأمنية وصلت إلى مكان الحادث والوضع مسيطر عليه".

يشار إلى أن مسلحين مجهولين اطلقوا مساء اليوم، النار على أحد أبراج المراقبة (برج سيد درويش) التابع إلى الجيش العراقي وقوات الصحوة في منطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد.