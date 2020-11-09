شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: 11 قتيلا فى هجوم لـ"داعش" قرب بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، سقوط 11 قتيلا في هجوم لعناصر تنظيم داعش الإرهابى قرب بغداد، مؤكدة في خبر عاجل لها عبر مراسلها، تعرض برج مراقبة للجيش العراقي والحشد العشائري لهجوم في الرضوانية.

وقبلها نقلت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، عن مصادر كردية تأكيدها أن طائرات تركية تستهدف قياديا بحزب العمال الكردستانى بسنجار.

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وفى وقت سابق أفاد مصدر أمنى عراقى، بانتشار قوات الأمن بشكل مكثف بالقرب من ساحة الحرية وسط بغداد نتيجة وصول عشرات المتظاهرين إلى الساحة، وقال المصدر الذى رفض ذكر اسمه - فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) - إن "العشرات من المتظاهرين وصلوا إلى ساحة الحرية بالقرب من جسر الطابقية وسط العاصمة بغداد".