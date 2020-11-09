شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا: 12 بندا لتطبيق وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفانى وليامز، عن تحقيق تقدم ملموس بين وفدي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة فى محادثات تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

ووفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، إن الخبر الجيد هو تحقيق تقدم ملموس من ناحية بناء الثقة ولدينا الآن استكمال كامل للرحلات الجوية إلى جنوب ليبيا والتى أعلنت من قبل هيئة الطيران المدنية من أيام قليلة، كما تم الإعلان عن استئناف إنتاج النفط حيث تم رفع الحجر عن جميع المنشآت النفطية.

وأشارت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، إلى أن هناك 12 بنداً لتطبيق وقف إطلاق النار، أبرزها تشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة كافة القوات الأجنبية إلى بلادها ومغادرة وسحب جميع قوات الطرفين إلى معسكراتها المتواجدة على خطوط التماس.