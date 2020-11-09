الأردن يعلن تشديد الرقابة على الالتزام بسبل الوقاية من كورونا خلال الانتخابات النيابية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام علي العايد، العمل على تشديد الرقابة على الالتزام بسبل الوقاية، وخاصة ارتداء الكمامات ومنع التجمعات أثناء التصويت فى الانتخابات النيابية في الأردن.
ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أن الفرق التفتيشية الرسمية، والأمن العام قاموا بضبط آلاف المخالفات الصحية، ويتم الإعلان عن الإحصائيات بشكل يومي.
لفت وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام إلى أنه تم تشديد الرقابة على الالتزام بسبل الوقاية في المباني الحكومية والرسمية، ومن موظفي القطاع العام والمراجعين فيها، ويتم مخالفة غير الملتزمين منهم، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الهيئة المستقلة للانتخاب إجراءات وقائية صارمة، لضمان السلامة الصحية خلال عملية الاقتراع.
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