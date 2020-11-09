شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. مُسن يقرأ القرآن ويتدبره بطريقة مؤثرة تهز القلوب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لأحد المواطنين المسنين وهو يقرأ القرآن بطريقة أعجبت الكثير، حيث بدا وكأنه يُفهّم نفسه القرآن ويرد بالآيات على بعضها البعض ليتوقف ويبكي من خشية الله عز وجل.
وتم تداول المقطع بشكل كبير عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث أعاد تغريده أكثر من 2500 شخص فيما أُعجب به أكثر من 6500 شخص تفاعلوا مع بكاءه وطريقة تدبره للقرآن، داعين الله أن يرزقهم الخشية منه وتدبر آيات الكتاب الحكيم.
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