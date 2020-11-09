ونقلت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية عن مسؤولين بارزين في الخليج (لم تسمهم)، إن هناك مخاوف من عودة "رجال أوباما" إلى البيت الأبيض في عهد بايدن.
وعبروا في هذا الصدد عن قلقهم من عودة ظهور جماعة الإخوان المسلمين (محظورة في دول خليجية بينها السعودية والإمارات) وايران وفروعهما في المنطقة.
© AP Photo / Alex Kolomiensky
وأكد هؤلاء المسؤولون أن هناك حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بسياسة بايدن المرتقبة تجاه المنطقة.
وقالوا إن عودة بادين إلى السياسة التصالحية تجاه إيران والإخوان المسلمين ستقرب دول الخليج من إسرائيل وتقوي اتفاقيات التطبيع التي تم التوصل إليها بين إسرائيل والإمارات والبحرين مؤخرا.
وكان بايدن نائبا للرئيس أوباما خلال فترة ولايته، التي وقع خلالها على الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، الذي انسحب منه ترامب في 2018 وفرض عقوبات على طهران.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولون خليجيون لقناة إسرائيلية: قلقون من عودة "رجال أوباما" للبيت الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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