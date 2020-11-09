"أنصار الله": التحالف العربي جدد استهداف مأرب وصعدة بـ 9 غارات جوية

القاهرة – سبوتنيك. وذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، أن طيران التحالف شن 6 غارات على محافظة مأرِب شمال شرقي اليمن، استهدفت مديرية رحبة جنوبي المحافظة النفطية.

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وأضاف، أن التحالف العربي نفذ ثلاث غارات جوية على محافظة صعدة شمال غربي اليمن، توزعت بغارتين على وادي آل أبو جبارة في مديرية كتاف شرقي صعدة، وغارة على مديرية الظاهر جنوب غربي المحافظة الحدودية مع السعودية.

وجاءت الغارات الجوية على محافظتي مأرب وصعدة غداة تعرضهما إلى 15 غارة تركزت على مديرية مدغل شمال غربي مأرب، ومديريتي كتاف وباقم شرق وشمال صعدة.

جدير بالذكر، أن السعودية تقود تحالفا عسكريا من عدة دول لمساندة الجيش اليمني الموالي للحكومة المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق شاسعة في شمال وغرب البلاد تقع تحت سيطرة الحوثيين.

وتنفذ قوات التحالف غارات جوية على أهداف ومنشئات تابعة لجماعة الحوثيين، خاصة في صنعاء.

وتسبب النزاع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، وبنزوح السكان من مناطق القتال، فضلا عن تدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والأمراض، وحدوث المجاعة في بعض المناطق.