مقتل 11 شخصا في هجوم إرهابي غرب بغداد

وبحسب وكالة "فرانس برس"، أفاد مصدر أمني عراقي، أن "القتلى سقطوا نتيجة هجوم بالقنابل اليدوية والأسلحة الخفيفة بالرضوانية غربي العاصمة بغداد".
© AP Photo / Osama Sami
وأضاف المصدر "الهجوم وقع من قبل تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)".
وأكد المصدر، أن "الأهالي خرجت لمساندة القوات الأمنية بدون معرفة أماكنهم ومعرفة مصدر إطلاق النار"، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية وصلت إلى مكان الحادث والوضع مسيطر عليه".
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، عن تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.
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