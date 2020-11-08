شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ «الخضير» يوضّح لماذا محبة النبي ﷺ واجبة على كل مسلم؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح فضيلة الشيخ عبدالكريم بن عبدالله الخضير عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء لماذا يجب محبة النبي ﷺ على كل مسلم، حيث أوجب الله عز وجل محبة النبي ﷺ على عبادهوتقديمه على كل شيء، ففي الحديث الصحيح:”لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين”.

وتابع فضيلته، فنحن ما عرفنا الله عز وجل ولا عرفناكيف نعبده سبحانه وتعالى إلا بواسطته ﷺ، وما جاء به عن الله – جل وعلا – وكل خير وصل إلينا ويوصلنا إلى مرضات الله – جل وعلا – إنما هو من طريقه ﷺ فلا مصدر لنا غير ما جاء به ﷺ من الكتاب والسنة فسنته ﷺ وحي يوحى .

واختتم عضو هيئة كبار العلماء: “نبينا ﷺ هو الذي أخذ بأيدينا وهو الذي دلنا على هذا الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل، نسأل الله ييسره لنا وأن يعيننا على سلوكه من غير غلو ولا تقصير”.