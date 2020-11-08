شكرا لقرائتكم خبر عن دهس قائد دراجة نارية بطريقة مروعة على طريق سريع في جدة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق تعرض قائد دراجة نارية لحادث بعد صدمه من قبل مركبة عمداً في أحد الشوارع بمدينة جدة. وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرا مثبتة على خوذة قائد الدراجة تعرض قائد الدراجة للارتطام بالأرض لمسافة بعيدة وتعرضه لإصابات متوسطة، فيما لاذ قائد المركبة للفرار.

كانت هذه تفاصيل خبر دهس قائد دراجة نارية بطريقة مروعة على طريق سريع في جدة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.