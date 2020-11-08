شكرا لقرائتكم خبر عن وصول معتمرين من إندونيسيا إلى مكة لقضاء فترة العزل الصحي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت وزارة الحج والعمرة مقطع فيديو وثقت من خلاله مشاهد من وصول المعتمرين من دولة اندونيسيا إلى مكة المكرمة لقضاء فترة العزل الصحي الآمن قبل أداء مناسك العمرة بإذن الله”.

وكانت وزارة الحج، قد أعلنت في وقت سابق، ضوابط إخطار المعتمرين بالعزل الصحي والتي تشمل 3 أيام عند الوصول للمملكة في الفنادق التي يقيم بها المعتمرون.

ويتم تقسيم معتمري الخارج لمجموعات وتشتمل كل مجموعة على 50 معتمرا بحد أدنى، وتعيين شركة العمرة قائد مرشد لكل مجموعة وحجز برنامج موحد لهم بجميع الخدمات (الطيران والسكن والنقل) متزامن مع موعد الحجز لأداء العمرة والزيارة في “اعتمرنا” المخصص لمعتمري الخارج.

كما شركة العمرة في المملكة تكون مسؤولة عن متابعة تقديم حزم الخدمات المتعاقد عليها في باقة المعتمر (سكن ، نقل، خدمات ميدانية، تأمين ، إعاشة”، والعمل على معالجة أي قصور أو إخلال بالخدمة.