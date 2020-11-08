قيادي يمني في "المؤتمر الشعبي" يتهم الحوثيين بالاستيلاء على منزله في صنعاء

القاهرة- سبوتنيك. وقال العواضي وهو الأمين العام المساعد للمؤتمر في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن "صديقاً أبلغه بقيام علي حسين الحوثي نائب وزير داخلية الحوثيين، باحتلال بيته المنهوب في حي السفارة الألمانية بصنعاء والسكن فيه".

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وأضاف أن "هذا ليس هو المهم، والأهم بدأت تتضح للناس مقرات وسكن قيادات الحوثيين"، معتبراً ذلك "مؤشراً انه طاب لهم (في إشارة إلى القيادات) المقام وقربت".

وأواخر يونيو/ حزيران الماضي، اتهم القيادي المؤتمري العواضي، جماعة "أنصار الله"، باقتحام ونهب 35 منزلاً له ولأقاربه في صنعاء ومحافظة البيضاء وسط اليمن، على خلفية مواجهات بين الجماعة وقبليين يقودهم في منطقة آل عواض بمديرية ردمان شمال البيضاء، بعد شهرين من التوتر إثر مقتل امرأة برصاص عناصر لـ "أنصار الله"، أسفرت عن مقتل أكثر من 16 قبلياً وإصابة 70 آخرين، وانتهت بسيطرة الجماعة على المنطقة في المديرية الخاضعة لقبضتها منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وغالبية المحافظات أواخر العام 2014.