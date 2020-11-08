القاهرة- سبوتنيك. وقال العواضي وهو الأمين العام المساعد للمؤتمر في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن "صديقاً أبلغه بقيام علي حسين الحوثي نائب وزير داخلية الحوثيين، باحتلال بيته المنهوب في حي السفارة الألمانية بصنعاء والسكن فيه".
© AP Photo / Saudi Press Agency
وأواخر يونيو/ حزيران الماضي، اتهم القيادي المؤتمري العواضي، جماعة "أنصار الله"، باقتحام ونهب 35 منزلاً له ولأقاربه في صنعاء ومحافظة البيضاء وسط اليمن، على خلفية مواجهات بين الجماعة وقبليين يقودهم في منطقة آل عواض بمديرية ردمان شمال البيضاء، بعد شهرين من التوتر إثر مقتل امرأة برصاص عناصر لـ "أنصار الله"، أسفرت عن مقتل أكثر من 16 قبلياً وإصابة 70 آخرين، وانتهت بسيطرة الجماعة على المنطقة في المديرية الخاضعة لقبضتها منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وغالبية المحافظات أواخر العام 2014.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي يمني في "المؤتمر الشعبي" يتهم الحوثيين بالاستيلاء على منزله في صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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