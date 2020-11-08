الأمن الأردني يدعو المواطنين لاتخاذ اجراءات احترازية خلال الشتاء

وطالبت المديرية المواطنين لتفقد وصيانة شبكات وقنوات تصريف المياه والعبّارات الأمر الذي يحد إلى درجة كبيرة من ارتفاع منسوب المياه، واجراء الصيانة الدورية للمدافئ بأنواعها وتفقدها، مؤكدة ضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها والابتعاد عن الممارسات والسلوكيات الخاطئة أثناء استخدامها وتهوية المنزل بين الحين والآخر، وفق موقع "عمون".

وأهابت المديرية بالمواطنين لتثبيت الأجسام القابلة للتطاير والموجودة على أسطح المنازل، وتفقد المركبات وخاصة الأجزاء الضرورية للمسير في الظروف الجوية الشتوية ( كالاطارات، والاضوية، والمسّاحات وغيرها)، والالتزام بالنصائح والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة.