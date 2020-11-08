التحالف العربى يدمر تعزيزات للحوثيين فى محافظة الجوف باليمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، غارات جوية على تعزيزات وآليات تابعة لميليشيا الحوثي شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف اليمنية.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) عن قائد عسكري قوله إن الغارات أسفرت عن تدمير آليات وأطقم للميليشيا، ومقتل وإصابة كل من كانوا على متنها.

وتشهد جبهات شرق الجوف مواجهات مستمرة بين قوات الجيش اليمني التي تواصل تقدمها وانتصاراتها على الميليشيا الحوثية.

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